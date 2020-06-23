Около 6 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих обеспечат безопасность в Москве 24 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. человек будут обеспечивать охрану правопорядка в Москве в день проведения парада Победы 24 июня. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В столице 24 июня планируется проведение торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием, безусловно, станет парад Победы. Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении праздничных мероприятий на территории Москвы будет дополнительно задействован наряд численностью около 6 тыс. человек, в том числе: свыше 2,1 тыс. сотрудников полиции, около 3,4 тыс. военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 500 бойцов ОМОН", - сообщается на сайте.

Кроме того, в связи с проведением парада Победы с 05:30 до окончания мероприятия для проезда закроют часть улиц города. Водителей просят планировать маршруты заранее и воздержаться от поездок на личном транспорте в центральную часть Москвы.

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершатся праздничным салютом на Лужнецкой набережной. Небо Москвы озарят около 10 тыс. фейерверочных изделий. Для запуска салюта будут использованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров, также шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны. Салют начнется в 23:00 и будет длиться 15 минут.