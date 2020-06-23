Женскую туфельку начала XIX века отреставрировали московские специалисты

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Столичные реставраторы за время самоизоляции завершили работу над несколькими экспонатами. В их числе женская кожаная туфелька начала XIX века, об этом сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Работа в период самоизоляции не останавливалась в наших мастерских. На данный момент завершена реставрация женской кожаной туфельки начала XIX века, которая была обнаружена в Замоскворечье в 2017 году. При обнаружении она представляла собой комок кожи, который затем был аккуратно расправлен, расчищен и наложен на суконную основу. Также известно, что некоторые фрагменты ее убранства были красного цвета, однако точно нельзя было установить, какие", - сказала Емельянов.

Он добавил, что получившаяся плоская туфелька, похожая на балетку, имеет длину 22 см. По данным специалистов - это 34-35 современный размер. Не все фрагменты этой находки сохранились, однако найденного оказалось достаточно для воссоздания ее облика.

По словам руководителя ведомства, имеются также ряд находок, которые прошли обработку и готовы к отправке в музеи. Они были обнаружены при раскопках на Пятницкой улице и Гоголевском бульваре в 2019 году.

"Это небольшой звеньевой браслет из белого металла XIX века, белоглиняная курительная трубка голландского типа XVIII века, двузубая вилка начала XVIII века, стеклянная бусина русского кустарного производства XVIII века, фрагменты гладких расписных изразцов с сюжетными росписями с изображением дам середины XVIII века, фрагмент рельефного изразца начала XVIII века с изображением женской головы в короне, перстень-печатка XVII века, звено ювелирного изделия и запонка со стеклянными вставками (XIX век), пара пряжек (XVIII и XIX век), нательный медальон с изображением Св.Николая и Казанской Богоматери, помадные банки второй половины XVIII - начала XIX веков", - рассказал Емельянов.

Ранее сообщалось, что в этом году археологи будут вести работы на более чем 200 площадках в Москве. Археологический сезон планируют завершить до первых заморозков.