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Московские промкомпании совершат бизнес-миссии в страны СНГ для увеличения экспорта

Речь идет о поездках в Узбекистан, Белоруссию и Киргизию

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московские промышленные компании и компании в сфере АПК совершат бизнес-миссии в Узбекистан, Белоруссию и Киргизию в рамках городской программы, направленной на увеличение объема экспорта в странах СНГ. Организатором программы является центр "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики, сообщила во вторник пресс-служба департамента.

"В июне центр уже провел серию b2b-встреч онлайн для пяти московских компаний-производителей комплексных систем пожарной безопасности, теплоизолированных материалов, преобразовательной техники, газоочистного и лифтового оборудования с представителями торговли Узбекистана. Ввиду значимости стран СНГ в структуре столичного экспорта в июне будет организована серия бизнес-миссий в Узбекистан, Белоруссию и Киргизию при стопроцентном финансировании стоимости участия", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что по результатам 2019 года несырьевой неэнергетический экспорт России в Узбекистан вырос на 24,8% по сравнению с 2018 годом и составил $3,64 млрд. На Москву приходятся 11,8% общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта в Узбекистан, из них большую часть занимает продукция машиностроения и электроники, фармацевтическая и косметическая продукция.

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