Животные и птицы вернутся на природные территории Москвы после зимней передержки

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Животные и птицы, которые ранее были на зимней передержке, вернутся на природные территории Москвы в июле. Об этом рассказали в пресс-службе Мосприроды.

"Возвращение животных, которые зиму проводят в теплых квартирах, обычно происходит в конце апреля или в начале мая. Однако в этом году из-за режима самоизоляции вольерные комплексы, как и сами парки, были закрыты, поэтому сроки перемещения животных для экспонирования в вольеры на ООПТ сдвинулись. Животные и птицы вернутся на природные территории в начале июля", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас зверей и птиц уже ждут вольерные комплексы пяти природных территорий Москвы. "Специалисты готовятся к приему питомцев. К их возвращению в вольерах идет подготовка помещений: ремонт, покраска, дезинфекция", - говорится в сообщении.