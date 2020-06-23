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Пробки в Москве достигли девяти баллов

По данным на 18:35, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и по большей части Третьего транспортного кольца

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пробки на автомобильных дорогах Москвы достигли вечером во вторник 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 18:35, движение особенно затруднено по всему Садовому кольцу, бульварам и по большей части Третьего транспортного кольца.

Скорость автомобильного потока также снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, некоторых участках набережных, центральных улицах города по направлению в область, на проспекте Мира, шоссе Этузиастов, Ленинском, Ленинградском и Волоколамском проспектах. Кроме того, движение затруднено на вылетных магистралях, юго-западе и юго-востоке МКАД.

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