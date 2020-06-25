Наблюдение за голосованием на участках в больницах Москвы обеспечивают врачи и медсестры

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Наблюдение за ходом голосования по поправкам к Конституции РФ в медицинских учреждениях Москвы, в том числе коронавирусных стационарах, организовано при участии врачей и медсестер данных больниц. Об этом сообщил журналистам в четверг зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что в столице организовано порядка 180 избирательных участков по месту пребывания, большая часть из них в медучреждениях. Участки для голосования организованы и в больницах, где оказывают помощь заразившимся коронавирусом.

"Обсуждали вопрос, что делать с участками в больницах, как наблюдать. Понятно, что есть много ковидных, инфекционных мест. Наблюдатели были готовы идти туда, в Москве таких участков - медицинских, нековидных, в больницах и роддомах - 139. Всего в Москве 3 621 участок. <...> Наблюдателей могли снабдить всем необходимым, сами наблюдатели были готовы, но мы на штабе [по наблюдению] приняли решение, что не будем внешних наблюдателей направлять на участки в медучреждения и роддома. Там, внутри, где участки есть, предложили сформировать наблюдателей из врачей и медсестер", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что на избирательные участки в медицинских учреждениях не были направлены наблюдатели с целью предотвратить распространение инфекции.

"Есть еще одна категория участков - СИЗО - следственные изоляторы. Но там нам помогают коллеги из ОНК, наблюдательная комиссия. Мы с ними на связи, и по опыту предыдущих наших штабов наши коллеги из ОНК прекрасно справляются с этой работой, и нам телеграфируют обо всех ситуациях, которые там возникают. Все [голосование] довольно четко в силу специфики учреждения организовано", - добавил первый замглавы Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

О голосовании

Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. Первого июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), организовано голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области с 5 по 21 июня подавали заявки о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Всего ЦИК принял более 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.