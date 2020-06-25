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Более 60 тыс. человек посетили библиотеки Москвы за неделю после снятия ограничений

Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский отметил, что у горожан возник большой интерес к библиотекам

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Библиотеки Москвы посетили более 60 тыс. человек за неделю после снятия ограничительных мер. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский в четверг.

"Более 300 библиотек по всему городу возобновили работу. Мы видим какой большой интерес возник у горожан к библиотекам. У нас за первую неделю их посетили более 60 тыс. человек", - сказал Кибовский.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам). Они будут обязаны соблюдать ограничения по одновременному количеству посетителей. Посетителей просят не забывать о маске, перчатках и социальной дистанции. Также музеям рекомендовано продавать билеты по сеансам, чтобы избежать скопления людей.

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