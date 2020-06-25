Сервис мониторинга парков продолжат использовать в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют продолжить использовать сервис мониторинга парков, так как риск заражения коронавирусом все еще есть. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Да, мы будем продолжать работу этого сервиса (мониторинг парков Москвы - прим. ТАСС), потому что он удобен и достаточно популярен", - сказал Собянин.

Он отметил, что сервис может помочь москвичам "более равномерно распределиться по паркам и скверам", что, по словам мэра, позволит снизить риск заражения.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня в городе сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, можно ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита.