Статус 12 тыс. участников онлайн-голосования уточнили при повторной сверке списков

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Члены участковых избирательных комиссий в ходе дополнительной сверки списков очного и онлайн-голосования выявили в них более 12 тыс. совпадений. В результате в книгах избирателей по месту жительства был уточнен статус у всех онлайн-голосующих, сообщил журналистам в пятницу председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Участковые избирательные комиссии провели сверку регистра электронных избирателей - 1,05 млн и списков избирателей на участках, образованных по месту жительства. Огромная работа, которой занимались порядка 10 тыс. человек. В результате этой работы мы внесли в списки избирателей 12 537 отметок в отношении граждан, которые записались на дистанционное электронное голосование. Отрадно отметить, что среди них не было ни одного, кто бы получил бюллетень на участке по месту жительства", - сказал Ермолов.

Он подчеркнул, что система электронного голосования не допускает учета двух голосов от одного человека. "Подобную сверку будем проводить еще раз, плюс каждый день в отношении всех тех, кто записался на дистанционное голосование, будет обеспечен контроль со стороны УИК", - сказал Ермолов.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Как отметил зампредседателя Общественной палаты Алексей Венедиктов, проверка двух регистров была выполнена срочно и в ночное время. "В книгах дополнительно все перепроверили, дополнительно отметили, кто выбрал электронное голосование. Все перепроверено в ручном режиме членами УИК. Все, кто будет приходить из ранее зарегистрированных на онлайн-голосование, не смогут получить бюллетени (ранее 1 июля - прим. ТАСС). Это исключает вообще двойное голосование", - сказал Венедиктов.

По его словам, в Москве каждый день на каждом избирательном участке будет проходить сверка списков избирателей на онлайн- и очное голосование. А 30 июня, после окончания дистанционного голосования, будет проведена "тотальная проверка 1,05 млн записей в ручном режиме". "Люди, которые электронно не проголосуют, автоматически получают право прийти и проголосовать 1 июля, им не надо писать никакого заявления", - подчеркнул Венедиктов.