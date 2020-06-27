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Нарушивший ПДД водитель Jaguar в Москве пытался откупиться взяткой в 300 тыс. рублей

По информации источника в правоохранительных органах, нарушителя доставили в отдел полиции

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Водитель элитного автомобиля Jaguar, нарушивший правила дорожного движения в Москве, пытался дать взятку в 300 тыс. рублей инспектору ГИБДД. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в ночь на субботу на западе столицы. Инспектор Госавтоинспекции остановил для проверки автомобиль Jaguar. При этом водитель вел себя странно, пройти освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков отказался, а полицейскому предложил взятку в 300 тыс. рублей, от которой тот отказался", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, нарушитель доставлен в отделение полиции. Проводится проверка.

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