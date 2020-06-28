Движение на МЦД между Каланчевской и Курским вокзалом ограничат в июле из-за ремонта

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Движение пригородных поездов межу станцией Каланчевская и Курский вокзал будет ограничено с 2 по 31 июля в связи с проведением ремонтных работ на МЦД. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"С 2 по 31 июля будет ограничено движение поездов между станциями Москва-Каланчевская и Москва-Курская. Изменения связаны с проведением работ на Московских центральных диаметрах", - говорится в сообщении.

В частности, на Комсомольской площади продолжаются работы по установке опор под железнодорожный путепровод. Ведется реконструкция двух автомобильных мостов на улицах Старой и Новой Басманных, а также пешеходного моста в Хомутовском переулке.

Кроме того, идет возведение подпорных стенок, металлических пролетов автомобильного моста на улице Казакова, а также бетонирование фундамента под постоянную платформу станции Каланчевская, вынос коммуникаций и переустройство контактной сети.

Сотрудники Московской железной дороги просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.