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Москвичей предупредили о дожде с грозой, граде и шквальном ветре в воскресенье

Порывы ветра столице достигнут 20 м/с

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Дождь с грозой, местами град и шквальный ветер до 20 метров в секунду ожидается днем в воскресенье в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В период с 12:00 до 21:00 28 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой в МЧС советуют москвичам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, управляя автомобилем, особенно тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Специалисты напоминают, что находящимся на улице лучше укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями.

Машины специалисты министерства рекомендуют парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. "Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - призвали в ГУ МЧС.

Ранее в воскресенье Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе с градом и шквалистом ветре до 20 метров в секунду в течение воскресенья.

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