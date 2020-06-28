"Московские сезоны" подготовили онлайн-программу для горожан на первые числа июля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Онлайн-проект "Московские сезоны дома" подготовили культурную, развлекательную программу для горожан с 29 июня по 5 июля. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба оргкомитета цикла городских и уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На предстоящей неделе, с 29 июня по 5 июля, на страничках городских уличных фестивалей "Московские сезоны" в социальных сетях все желающие смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах, послушать отрывок из произведения "Мастера и Маргариты" и многое другое", - говорится в сообщении.

Постоянной рубрикой проекта стала "Москва на страницах книг". Почти каждую неделю горожане слушают отрывки известных литературных произведений в которых Москва является местом действия, а порой и главным героем.

"Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" это не только Патриаршие пруды и Маргарита с "тревожными желтыми цветами". Автор предлагает читателям и кулинарное путешествие, в которое теперь можно отправиться и вместе с нашим проектом "Москва на страницах книг". Известный актер и мастер дубляжа Всеволод Кузнецов выбрал отрывок, посвященный вымышленному Булгаковым ресторану "Грибоедов", но описанные блюда оказываются весьма реальными", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Послушать этот отрывок можно будет на страницах проекта в социальных сетях 30 июня в 11:00. Также на предстоящей неделе "Московские сезоны" и Московская канатная дорога на Воробьевых горах запускают конкурс, три победителя которого получат подарочные сертификаты на воздушную прогулку над Москвой-рекой. Каждый сертификат рассчитан на две персоны и действителен по маршруту в обе стороны.

"Конкурс стартует в среду, 1 июля, в 11:00 на страничке "Московских сезонов" в Instagram. И уже в эту пятницу, 3 июля, объявим имена трех победителей, которых выберем с помощью генератора случайных чисел. Подробности о конкурсе ищите в наших социальных сетях", - говорится в сообщении.

О проекте

"Московские сезоны дома" - масштабный образовательный и развлекательный онлайн-проект от команды цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". На страничках "Сезонов" в социальных сетях всех желающих ждут видеотренировки, кулинарные и творческие мастер-классы, живые концерты, литературные чтения, праздничные спецпроекты и множество других ярких событий.