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На Киевском шоссе движение ограничено из-за столкновения двух легковых машин и грузовика

По данным источника, в результате ДТП произошел разлив топлива на площади 40 кв. м

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 28-м км Киевском шоссе, в результате ДТП движение ограничено, пострадавших нет. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"На 28-м километре Киевского шоссе в сторону Москвы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика, перекрыты для движения автотранспорта две из четырех полос", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате ДТП произошел разлив топлива на площади 40 кв. метров. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб и правоохранители, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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