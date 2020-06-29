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На юго-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажке

Площадь возгорания составила 10 кв. м, его уже потушили

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Семь человек, в том числе ребенка, удалось вывести из многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, где в одной из квартир вечером в воскресенье начался пожар. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по адресу: улица Федора Полетаева, дом 32, корпус 5 поступила в 23:34 мск. Загорелась одна из квартир на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 кв. м.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены семь человек. Из них один ребенок", - сказали в пресс-службе, добавив, что двоих спасенных осматривали медики, но затем отпустили без госпитализации.

"Принятыми мерами в 23:54 пожар был ликвидирован", - сказали в главке.

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