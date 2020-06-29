Ограничения на вход в парке "Зарядье" введут 1 и 2 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Администрация парка "Зарядье" приняла решение ограничить вход для посетителей в связи с проведением онлайн-концерта Дениса Мацуева 1 и 2 июля. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе парка.

"Второго июля с 10:00 и до окончания онлайн-концерта будет ограничен проход на Большой луг и дорожки к нему от Гастрономического центра и Заповедного посольства, Большой и Малый амфитеатры и подходы к ним от Китайгородского проезда и с улицы Варварка, а также ландшафты под Стеклянной горой. Проход на эту территорию будет ограничен и 1 июля с 10:00 на время проведения монтажных работ и репетиции. Попасть в парк можно будет со стороны Москворецкой набережной и от Васильевского спуска, а также с улицы Варварка через Патриаршее подворье", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2 июля народный артист России, пианист Денис Мацуев выступит с большим юбилейным онлайн-концертом в парке "Зарядье". В честь дня рождения он исполнит не только классические произведения, прославившие артиста во всем мире, но и джазовые. В концерте примут участие друзья музыканта: Юрий Башмет, Хибла Герзмава и другие.

"Изображение и звук в парке транслироваться не будут. Выступление участников концерта можно будет посмотреть только в онлайн-кинотеатре ivi - трансляция будет доступна на любых устройствах с выходом в интернет", - говорится в сообщении.