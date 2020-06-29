В Москву после оказания помощи регионам в борьбе с COVID-19 вернулись семь бригад врачей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Семь мультидисциплинарных бригад врачей вернулись в Москву из регионов России, куда были направлены для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Порядка 60 московских медиков, отправившихся по поручению Сергея Собянина в регионы России для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, возвращаются в Москву. Столичные специалисты две недели работали в Ингушетии, Северной Осетии <...>, Дагестане, Забайкальском крае, на Камчатке, во Владимире и Пскове", - говорится в сообщении.

Бригады посетили 62 медицинские организации в 27 населенных пунктах России. Московские врачи осмотрели и проконсультировали более 2,2 тыс. пациентов. По инициативе столичных медиков 57 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии были транспортированы из отдаленных населенных пунктов в крупные центры по лечению коронавируса, четверо из них - с привлечением санитарной авиации.

В Псков, Ямало-Ненецкий округ и на Камчатку уже прибыли новые медицинские бригады из Москвы. Всего с конца мая в регионы было направлено 17 бригад - более 130 московских медиков. В общей сложности за месяц врачи осмотрели 5,2 тыс. пациентов в регионах России.

"В составе каждой мультидисциплинарной бригады, направляемой в регионы, работают пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, хирурги, реанимационные медсестры и другие специалисты с опытом перепрофилирования стационаров для лечения коронавируса", - отмечается в сообщении.

Ранее в регионы был доставлен медицинский груз, в составе которого 18,5 млн медицинских масок, 750 тыс. респираторов, 700 тыс. защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора, 40 тыс. пар многоразовых очков, 325 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование. Кроме того, в регионы был направлен запас медикаментов в количестве более 280 тыс. упаковок. Такая помощь регионам продолжится в дальнейшем.