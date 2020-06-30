Расписание пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменится в июле

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Расписание нескольких пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменится в июле по рабочим дням. Это связано с продолжающимся капитальным ремонтом пути на участке Вербилки - Талдом, сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"В июле по рабочим дням изменится расписание нескольких пригородных поездов Савеловского направления. На время работ несколько поездов не проследуют на участках: Лобня - Икша - Дмитров - Савелово, Лобня - Талдом и Вербилки - Талдом. Капитальный ремонт путей будет проходить с 12:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего планируется отремонтировать 14,6 км путей. Для обеспечения транспортной доступности компания-перевозчик организует курсирование компенсационных автобусов между станциями Вербилки и Савелово с остановками на станциях Власово и Талдом, а также между Талдомом и Вербилками с остановкой на платформе Власово.

Московская железная дорога (МЖД) просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".