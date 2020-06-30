Бизнесу Москвы чаще всего нужна помощь в получении кредитов и решении споров из-за аренды

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Предприниматели столицы в условиях поэтапного снятия ограничений чаще всего обращаются в штаб по защите бизнеса правительства Москвы за помощью в разрешении вопросов при получении кредитов, а также для урегулирования споров с арендодателями. Об этом сообщает во вторник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Руководители компаний обращаются за помощью в разрешении вопросов при получении кредитов для возобновления работы, урегулировании спорных ситуаций по взаимодействию с надзорными органами и арендодателями", - цитирует пресс-служба главу департамента Алексея Фурсина.

По его словам, сейчас специалисты штаба обрабатывают порядка 40 обращений от предпринимателей в день - примерно столько же, сколько и во время действия ограничений.

Всего с 16 марта по 17 июня штаб обработал 2 279 устных и 1 235 письменных обращений, связанных с распространением коронавируса и введенными из-за него ограничениями. Основными темами обращений были взаимоотношения с арендодателями по вопросам отсрочки арендных платежей, осуществление торговой деятельности, получение налоговых льгот, субсидий и поддержка в вопросах кредитования, а также содействие в корректировке основного кода экономической деятельности, чтобы получить помощь от властей. В июне стали поступать вопросы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, а также штрафов за их нарушение в связи с подготовкой к началу работы и возобновлением деятельности.

Штаб по защите бизнеса - коллегиальный рабочий орган правительства Москвы, деятельность которого обеспечивает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Специалисты штаба помогают бизнесу в решении проблем с административными барьерами, незаконными проверками, последствиями введения ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

Обращения в Центр поддержки экономики города Москвы

Помимо штаба, в столице работает Центр поддержки экономики города Москвы, который был создан в середине марта оперативным штабом по экономическим вопросам для непрерывной коммуникации с бизнесом.

"На сегодняшний день в центр поступило свыше 8 500 обращений от предпринимателей. Три четверти из них относятся к отраслям, получившим поддержку в рамках разработанных правительством Москвы антикризисных мер", - сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, слова которого также приводит пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития.

Отмечается, что большинство поступающих в центр обращений носят уточняющий характер. На сайте центра представлены полная информация о действующих в городе антикризисных мерах столичного и федерального правительства, официальные документы, а также работает сервис по автоматическому подбору мер поддержки.