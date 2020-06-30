Колл-центр штаба по наблюдению за голосованием в Москве принял около 30 тыс. звонков

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. звонков поступило в колл-центр общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам к конституции РФ в Москве, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции Центральной избирательной комиссии (ЦИК) руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"У нас работал колл-центр, мы получили 30 тыс. звонков от граждан. Это колл-центр по электронному голосованию. Но это были не жалобы, а запросы на консультацию в тех или иных случаях", - сказал Массух.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось 30 июня 20:00 мск, в нем приняли участие жители Москвы и Нижегородской области. С помощью системы дистанционного электронного голосования было выдано 1 107 648 бюллетеней.