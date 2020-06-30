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На юго-востоке Москвы спасли выводок утят, упавших в котлован на стройке

Птенцов поймали и отвезли на ближайший пруд

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Спасатели вызволили из опасной ситуации выводок утят, свалившийся в котлован на стройке на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Вечером 30 июня в диспетчерскую службу поступило сообщение: на строительной площадке на Рождественской улице в котлован попал целый выводок утят, выбраться из ямы не могут, птенцы крякают и зовут на помощь", - сообщили в департаменте.

На место выехали сотрудники пожрано-спасательного отряда 209. Они спустились в котлован и поймали утят. Птенцов посадили в сумку и отвезли на ближайший пруд.

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