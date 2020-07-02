Более 65% москвичей проголосовали за поправки в Конституции РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. За поправки к Конституции РФ проголосовали 65,29% москвичей, принявших участие в общероссийском голосовании. Об этом сообщается в инфографике, опубликованной в четверг в телеграм-канале общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве.

Явка в столице составила 55,93%.

"Итоги голосования в Москве. "Вы одобряете изменения в Конституции РФ?" "Да" - 65,29% или 2 855 547 голосов. "Нет" - 33,98% или 1 485 963 голоса", - значится в публикации.

Как сообщил журналистам официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов, более 4 млн москвичей приняли участие в голосовании. Участки для голосования закрылись в Москве накануне в 20:00.

"На всех более 3,6 тыс. участков круглосуточно работали камеры видеонаблюдения, данные с которых транслировались в видеоцентр общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. Тотальное оборудование участков камерами видеонаблюдения, минимум две на каждом участке, и наличие круглосуточного видеонаблюдения гарантировали чистоту голосования по конституции", - заключили в штабе.

В новость внесены изменения (11:26 мск) - добавлена информация по тексту.