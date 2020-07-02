Пробки в Москве достигли 8 баллов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг достигла 8 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее при продолжительном дожде и условии перекрытия Тверской улицы от Пушкинского сквера до Триумфальной площади.

По данным на 17:10, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и по большей части Третьего транспортного кольца.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, Кремлевской, Раушской, Софийской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Воздвиженка, Мясницкая, Долгоруковская, проспекте Мира, шоссе Этузиастов, Ленинском, Ленинградском и Волоколамском проспектах, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке, северо-западе и юго-западе МКАД.