Видео о вбросе бюллетеней на участке в Войковском районе признали фейком

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Информация о вбросе бюллетеней на участке №3437 в Войковском районе Москвы не соответствует действительности. Видеозапись с данного участка, опубликованная в СМИ, сфабрикована, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Ранее в интернет-СМИ было опубликовано видео, якобы являющееся подтверждением предполагаемого ночного вброса во время голосования в столице. На видеозаписи запечатлено, как утром на пустом участке неизвестная перекладывает бюллетени из принесенной ею коробки в сейф-пакет.

"В СМИ появилась публикация по мотивам записи с камеры видеонаблюдения в Войковском районе - классический фейк. Как видно из опубликованного фрагмента видеозаписи, действие там происходит 2 июля в 06:23 мск. Голосование на УИК завершилось в 20:00 мск 1 июля, после чего начался подсчет голосов, который закончился 2 июля в 02:37, тогда же подписан протокол об итогах голосования. Участковая комиссия завершила свою работу и вместе со всеми документами, включая бюллетени для голосования, отправилась в территориальную комиссию", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что в территориальные комиссии данные протокола этой УИК были внесены в ГАС "Выборы" в 06:04 мск. "Соответственно, никаких документов участковой комиссии, включая бюллетени, в 06:23 на участке для голосования не было и быть не могло. Эти факты подтверждены документально, в том числе полной записью видеонаблюдения на данном участке, информацией из системы ГАС "Выборы" о времени ввода данных протокола УИК. Естественно, авторы фейка не могли знать всех вышеперечисленных фактов", - сказал он.

Также в пресс-службе сообщили, что информация про несвоевременное ознакомление отдельных лиц с документами участковой комиссии и подвоз участников голосования на автобусах не заслуживает отдельного внимания, так как такая ситуация не является нарушением закона. "Видимо, у автора публикации прочно укоренились ограничения, действующие в период избирательной кампании. Поэтому на всякий случай напоминаем 25 июня - 1 июля проходило общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, а не выборы", - подчеркнули в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Собеседник агентства добавил, что видео было снято представителем информационного агентства "Время" Кириллом Григорьевым совместно с членом ТИК с правом решающего голоса Анной Цыгановой, представителем партии КПРФ, из помещения территориальной избирательной комиссии, где велась трансляция с УИК. Данные граждане 1 июля ездили по участковым комиссиям Войковского района, при этом всячески провоцируя членов комиссий и срывая их работу, добавили в пресс-службе.