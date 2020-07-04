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Коммунальщики локализовали пятно от нефтепродуктов на реке Сходня в Москве

Дизельное топливо попало в реку из поврежденного бензобака автобуса, который ранее попал в ДТП

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пятно из дизельного топлива образовалось на реке Сходня на северо-западе столицы: оно попало в нее через водосточную сеть из поврежденного бензобака автобуса, попавшего в ДТП. Сотрудники коммунальных служб оперативно локализовали загрязнение боновыми заграждениями, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"На 69-м км МКАД произошла авария, в результате которой у автобуса повредился бензобак. Дизельное топливо попало на проезжую часть и поступило в водосточную сеть, которая имеет водовыпуск в реку Сходня. Специалистами ГУП "Мосводосток" оперативно установлено три боновых заграждения, а также произведена обработка сорбентом", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве, напротив дома 19 по улице Василия Петушкова в реке Сходня обнаружено пятно из нефтепродуктов.

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