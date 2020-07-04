Группа The Hatters открыла серию концертов для автомобилистов в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Петербургская рок-группа The Hatters в субботу дала первый концерт специальной серии живых выступлений Live & Drive в Москве. На парковке спорткомплекса "Лужники" собралось порядка 200 автомобилей.

"Здравствуй, Москва! Вы не представляете, как мы по вам соскучились, - поприветствовал зрителей после долгой паузы из-за пандемии коронавируса лидер The Hatters Юрий Музыченко. - Мы хоть как-то, да встретились".

С середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса в России были запрещены массовые мероприятия, в том числе концерты.

Новый концертный формат

Серия Live & Drive запущена концертными агентствами T.C.I. и SAV Entertainment. Посетить шоу могут только зрители на автомобилях. Артисты выступают на сцене, а звук передается через динамики и по FM-частоте. Это позволяет соблюдать требование социальной дистанции в борьбе с распространением коронавируса.

Зрители не могли долго сопротивляться праздничной энергетике джипси-фолк-рок-коллектива и стали выходить из машин, чтобы танцевать. Представители организаторов строго следили, чтобы они не покидали свои парковочные места и соблюдали дистанцию.

Новый концертный формат внес коррективы и в манеру зрителей благодарить артистов: вместо традиционных аплодисментов парковку то и дело оглушали сигналы автомобилей. "Очень странное ощущение. Сразу хочется перепаковать свою машину", - признался Музыченко. "Просто представь, что у нас автопати [переделанное слово "афтепати"]", - ответили ему участники группы.

Артисты, безусловно, соскучились по живой реакции фанатов. "Ваши живые голоса можно услышать?" - обратился к ним лидер "шляпников". Дважды просить не пришлось: не менее уставшие от онлайн-форматов зрители подпевали хитам группы "Сильная женщина", "Медлячок", "Кайфмэн", "Все сразу", "Это про нас", No Rules и другим. В финале шоу Музыченко вырвался со сцены в центральный проезд между машинами, чем привел публику в полный восторг.

"Многие побоялись приехать, но вы смельчаки", - заметил Музыченко. С парковки зрители разъезжались под "Танцы" на бис.

В рамках Live & Drive запланированы также концерты певицы Zivert, Леонида Агутина, группы "Сплин", лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, хип-хоп-исполнителя Басты и других.