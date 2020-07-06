Северо-Восточную хорду в Москве продлят за МКАД до Покровской улицы в 2023 году

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Северо-Восточная хорда в Москве будет продлена за МКАД от Косинской развязки до улицы Покровской в 2023 году, сообщила в понедельник пресс-служба департамента строительства города.

"Северо-Восточная хорда будет продлена за МКАД в районе Косино-Ухтомский от Косинского шоссе до улицы Покровской в 2023 году. Проектом предусмотрено строительство многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией улично-дорожной сети на участке от улицы Лухмановской до границ с Московской областью", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

В пресс-службе уточнили, что электронный аукцион на выполнение подрядных работ по строительству многоуровневых транспортных развязок с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети на участке от улицы Лухмановской до границ с Московской областью уже объявлен. Заявки на участие в нем принимаются до 27 июля, а начальная (максимальная) цена контракта оставляет 22,2 млрд рублей.

"Работы должны быть проведены в течение 34 месяцев с даты заключения контракта", - уточняется в сообщении.

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М11 "Москва - Санкт-Петербург" с Косинской эстакадой, ее строительство планируется завершить в 2022 году. Фактически дорога соединит крупнейшие автомагистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе. Хорда позволит личному и общественному транспорту подъезжать к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и Московского центрального кольца, а также платформам Савеловского, Ярославского и Казанского направлений Московской железной дороги.