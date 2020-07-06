Московские медики отправились в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Медицинская бригада, состоящая из 22 столичных врачей различных специальностей, направилась в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается в понедельник на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Бригада из 22 столичных медиков отправилась в Казахстан, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляют нейрохирург Алексей Токарев, заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы, и Руслан Маер, заведующий организационно-методическим отделом по хирургии департамента здравоохранения Москвы. Это первый межгосударственный медицинский выезд врачей департамента здравоохранения Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в составе бригады находятся пульмонолог, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты, врач-рентгенолог КТ и другие специалисты, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом, врачи ведущих столичных стационаров: инфекционных больниц №1 и №2, городских клинических больниц, МКНЦ имени А. С. Логинова, Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. Столичные специалисты оценят обстановку в республике и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать коронавирусные стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.

Ранее бригады московских врачей были направлены в несколько российских регионов: в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан, в Забайкальский край, во Владимир и Псков, на Камчатку, в Ханты-Мансийск, в Туву, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.