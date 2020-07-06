Прокуратура проверит полноту мер против распространения коронавируса в аэропортах Москвы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проверит соблюдение и полноту мер по предотвращению распространения коронавируса в московских аэропортах. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"ММТП с привлечением контролирующих органов проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах московского авиационного узла, - сообщила Короткова. - В ходе проверки будет дана оценка полноте мер, принимаемых руководством аэропортов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции".

Она отметила, что представители прокуратуры проверят обеспечение санитарных требований на рабочих местах. Также проверят порядок информирования граждан о введенных ограничениях и соблюдение их пассажирами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.