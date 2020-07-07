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Четыре машины столкнулись на МКАД

Пострадал один человек

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 62-го километра МКАД в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"Примерно в 09:25 на 62-м километре внутренней стороны МКАД перед съездом на улицу Николая Старостина произошло столкновение четырех транспортных средств. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек", - сказали в управлении.

В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадавший госпитализирован.

В Госавтоинспекции добавили, что машины уже перемещены с проезжей части. "Ограничений в движении нет", - отметили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (10:57 мск) — добавлены подробности по тексту.

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