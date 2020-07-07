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Движение восстановили в Москве в районе возгорания складских помещений

Ранее движение было перекрыто на съезде с ТТК (внешняя сторона) на 1-й Сетуньский проезд и по 2-му Сетуньскому проезду в сторону ТТК

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей было восстановлено в 1-м Сетуньском проезде на съезде с Третьего транспортного кольца в Москве после ограничений из-за пожара. Об этом сообщается во вторник в аккаунте Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании складских помещений по адресу 2-й Сетуньский проезд, 3. В связи с этим было перекрыто движение на съезде с ТТК (внешняя сторона) на 1-й Сетуньский проезд. Также было перекрыто движение транспорта в районе дома №12 к. 2 по 2-му Сетуньскому проезду в сторону ТТК.

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