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В Госавтоинспекции советуют москвичам отложить поездки из-за грозы и ветра

Как отметили в ГИБДД, если поездка необходима, следует держать максимальную дистанцию, сбавлять скорость и избегать резких маневров

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям в Москве по возможности отказаться от поездок в связи с надвигающейся грозой и сильным ветром. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

"Гидрометцентр предупредил о надвигающейся грозе и порывах ветра до 17 м/с. Местами возможны ливень и град. Водителям лучше по возможности отложить поездки", - сказали в управлении.

Как отметили в ГИБДД, если все же поездка необходима, то следует держать максимальную дистанцию. "Сбавляйте скорость, избегайте резких маневров и будьте предельно осторожны при перестроениях", - призвали в Госавтоинспекции.

Ранее во вторник Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о кратковременном дожде, грозе, граде при грозе и порывах ветра до 20 м/с.

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