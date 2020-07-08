В Москве ожидается облачная погода

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 28 градусов ожидается в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 26-28 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе - с порывами до 17 м/ с, на западе Московской области ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В связи с жарой 8 июля в Москве объявлен оранжевый уровень опасности, в области в связи с сильным ветром, грозой и ливнями - желтый уровень.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла, при этом на востоке воздух может прогреться до плюс 33 градусов, а на западе температура составит 18-23 градуса тепла, пройдут дожди с грозой. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.