В московских парках для горожан оборудованы 14 скейт-площадок

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Москвичи смогут бесплатно покататься на скейтах, роликах и самокатах в 14 столичных парках. Современные и удобные скейт-площадки оборудованы в Парке Горького, парках "Сокольники", "Садовники", "Красная Пресня" и других, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Например, одна из самых популярных у москвичей скейт-площадок находится в парке "Садовники" (у северного входа). Она построена полностью из бетона и подходит как для начинающих роллеров, райдеров и скейтеров, так и для профессиональных спортсменов. В Парке Горького можно круглосуточно пользоваться скейт-парком, расположенным между музеем современного искусства "Гараж" и пространством для занятий спортом", - говорится в сообщении.

Один из самых больших и функциональных спотов находится в Перовском парке около памятника участникам московского Декабрьского вооруженного восстания 1905 года. Во время его строительства были сохранены все деревья, которые дают тень и прохладу даже в самые жаркие дни. Площадка в скейт-парке в "Сокольниках" разделена на две зоны. Первая из них, с фигурами из фанеры, расположена под гигантским навесом, вторая, оборудованная бетонными конструкциями для прыжков, - под открытым небом.

Отмечается, что спортсменов ждут шесть трамплинов, мини-рампы, разгонки, бэнк и другие фигуры для выполнения прыжков.

Все площадки освещаются, поэтому в большинстве случаев кататься можно круглосуточно. С 1 июня городские парки, которые подведомствены департаменту культуры, открылись для прогулок. С 16 июня в зонах отдыха стали доступны для посетителей летние веранды. Также свою работу возобновили нестационарные торговые объекты, где можно купить мороженое и прохладительные напитки. Двадцать третьего июня начал работать прокат спортивного инвентаря, а с 1 июля в 20 зонах отдыха все желающие могут посетить бесплатные занятия проекта "Йога в парках".