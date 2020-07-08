В Московском зоопарке родились детеныши карликовой мары

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Двое детенышей карликовой (чакоанской) мары - одного из трех самых крупных видов грызунов в мире - родились в Московском зоопарке. Об этом сообщила в среду его пресс-служба.
"Детеныши карликовой мары появились в столичном зоопарке хорошо развитыми, с открытыми глазами, покрытые шерстью. Они могут сразу ходить, а через пару часов - бегать. Самка кормит своих детенышей до четырех месяцев. Кормление проходит только два раза в день, но длится очень долго - почти по часу", - говорится в сообщении.
Родители детенышей приехали в Московский зоопарк из Праги почти шесть лет назад. С тех пор они живут вместе в помещении, закрытом от посетителей, потому что для размножения этим пугливым животным нужны тишина и покой. В 2017 и 2018 годах у них уже рождалось по одному детенышу, отмечает пресс-служба.
Мары распространены на юго-востоке Южной Америки. Это дневные животные, которые по ночам прячутся в норах или небольших убежищах. Они растительноядные и пасутся маленькими группами. Посетители могут полюбоваться карликовыми марами в "Доме птиц", где они живут в смешанной экспозиции вместе с бриллиантовыми горлицами и виргинской куропаткой.