В Московском зоопарке родились детеныши карликовой мары

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Двое детенышей карликовой (чакоанской) мары - одного из трех самых крупных видов грызунов в мире - родились в Московском зоопарке. Об этом сообщила в среду его пресс-служба.

"Детеныши карликовой мары появились в столичном зоопарке хорошо развитыми, с открытыми глазами, покрытые шерстью. Они могут сразу ходить, а через пару часов - бегать. Самка кормит своих детенышей до четырех месяцев. Кормление проходит только два раза в день, но длится очень долго - почти по часу", - говорится в сообщении.