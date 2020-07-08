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ЦОДД призвал водителей в Москве планировать поездки во внепиковые часы из-за непогоды

Синоптики прогнозируют до конца дня дождь, град, грозы с порывами ветра до 15-20 м/с

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей планировать поездки во внепиковые часы из-за ожидающегося ухудшения погодных условий, в том числе сильного ветра. Об этом сообщается в среду в Twitter ЦОДД.

"До конца дня (21:00) ждем в Москве дождь, град, грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Ситуация на дорогах может быть непростой: много мелких ДТП и низкая скорость потока. Будьте осторожны и планируйте поездки на внепиковые часы. Парковаться лучше подальше от деревьев и билбордов", - говорится в сообщении.

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