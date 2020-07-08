Еще шесть московских больниц возобновили плановый прием после перепрофилирования

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Еще шесть московских стационаров возобновили плановый прием после перепрофилирования для госпитализации пациентов с коронавирусом. Теперь 16 городских больниц вернулись к обычному режиму работы, сообщила в среду заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На этой неделе первых пациентов в плановом порядке приняли еще шесть стационаров города - больницы № 17, 51, 29 имени Н. Э. Баумана, имени С. И. Спасокукоцкого, № 1 имени Н. И. Пирогова, а также туберкулезная больница имени А. Е. Рабухина. Таким образом, 16 городских стационаров возобновили оказание плановой медицинской помощи, подготовлено почти 9 тыс. коек. В больницы уже поступили на лечение более 12,8 тыс. горожан", - отметила Анастасия Ракова.

Ранее к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи приступили больницы № 31, имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, имени Давыдовского, госпиталь на Шаболовке, а также госпитали для ветеранов войн № 1, 2 и 3. Плановая помощь доступна по всем профилям, среди которых хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология и гинекология.

"В ближайшее время к стандартному режиму работы вернутся еще несколько столичных клиник: больницы имени Виноградова, имени Юдина, имени Иноземцева, имени Боткина. Сейчас в них готовятся к плановому приему пациентов, внедряют временный стандарт работы и меры профилактики и снижения рисков распространения COVID-19. Койки в палатах устанавливают на увеличенном расстоянии, помещения дополнительно проветривают, а воздух в них обеззараживают", - добавила заммэра.

В больницах потоки пациентов разделены, используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция. Пациентов принимают по записи с интервалом не менее 15 минут. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализа на COVID-19. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Поликлиники, перепрофилированные под КТ-центры, также постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Сейчас более 65% КТ-центров выведены из режима борьбы с коронавирусом.