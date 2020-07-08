На переходах со светофорами в Москве уберут желтую разметку

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Разметку на пешеходных переходах со светофорами в Москве изменят для повышения безопасности движения, оставят только белые полосы. Об этом сообщается в среду в официальном Tekegram-канале Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"На зебрах со светофорами останутся только белые полосы. В условиях города на регулируемых переходах желтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность, а в дождь, наоборот, снижает сцепление (опасно для мотоциклов)", - говорится в публикации.

Также в организации добавили, что использование только белой разметки положительно скажется на внешнем облике города.