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На переходах со светофорами в Москве уберут желтую разметку

ЦОДД отметил, что использование двойной разметки снижает сцепление с асфальтом в дождливую погоду

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Разметку на пешеходных переходах со светофорами в Москве изменят для повышения безопасности движения, оставят только белые полосы. Об этом сообщается в среду в официальном Tekegram-канале Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"На зебрах со светофорами останутся только белые полосы. В условиях города на регулируемых переходах желтая разметка не оказывает большого влияния на безопасность, а в дождь, наоборот, снижает сцепление (опасно для мотоциклов)", - говорится в публикации.

Также в организации добавили, что использование только белой разметки положительно скажется на внешнем облике города.

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