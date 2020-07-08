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Кафе и ресторанам в Москве порекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и ветра

В столице 8 июля ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 30 м/с

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Дождь, гроза и ветер с порывами до 30 м/с ожидается в Москве в ближайшее время, в связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 8 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра с порывами до 30 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

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