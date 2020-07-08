Количество электробусов в Москве достигло 400

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Четырехсотый электробус поступил в автобусный парк Москвы. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня на улицы Москвы вышел наш праздничный 400-й электробус. <…> Вы и так знаете, что электробус намного экологичнее дизельного транспорта. А вот еще немного интересных фактов про него: зарядить один электробус - это как зарядить около 5 тыс. смартфонов, а стоит это около 370 рублей, как один билет в кино. Энергии батарей электробуса хватит, чтобы вскипятить 760 л воды (или 475 чайников), в электробусе есть рекуперация энергии при торможении электродвигателем - в батарею возвращается до 40% энергии, затраченной на движение, 11 тыс. оборотов в минуту совершает тяговый двигатель электробуса, как обычный миксер, или в 10 раз больше, чем стиральная машина на отжиме", - говорится в публикации.

Как ранее уточнили в пресс-службе столичного департамента транспорта, новый транспорт в Москву поставляют российские производители: "Камаз" и ГАЗ. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов. Сейчас электробусы курсируют на 29 маршрутах в центре, на севере, востоке, западе, северо-востоке и северо-западе столицы.

Электрический транспорт соответствует современным требованиям безопасности и экологичности. Он вмещает 85 пассажиров, имеет от 30 мест для сидения. Транспорт адаптирован к использованию маломобильными пассажирами, так как у него низкий уровень пола, есть пандусы и накопительные площадки.

Электробусы оснащены спутниковой навигацией, системой климат-контроля. В салоне есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны. Электробусы пополняют запас энергии за 6-10 минут с помощью ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках маршрутов, запас хода каждой машины составляет 40-50 км.