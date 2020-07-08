Образовательную систему в Москве из-за пандемии перевели в онлайн-формат за неделю

МОСКВА. 8 июля. /ТАСС/. Перевод образовательной системы Москвы в онлайн из-за пандемии и самоизоляции занял порядка недели. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду на конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования" в режиме видеоконференции.

"Одно из первых решений, которое принималось властями, это прекращение обычного стандартного обучения в школах. Мы решили не прекращать ни на один день образовательный процесс. В течение буквально недели вся огромная образовательная система Москвы, которая насчитывает около 1 млн учащихся, была переведена на дистанционное обучение", - сказал Собянин.

Он добавил, что главная задача, которая была на тот момент, - сохранить качество образования. Достигнуть ее помогли в первую очередь учителя. "Мы благодарны им, а также учащимся, которые с пониманием отнеслись ко всем сложностям. И родителям, которые также поддержали систему дистанционного образования", - пояснил Собянин.

За время режима самоизоляции произошел рост числа пользователей Московской электронной школы с 2,5 млн до 4,5 млн.

В ходе пресс-конференции мэр Москвы напомнил, что сейчас по всей стране у выпускников проходит сдача ЕГЭ. Именно эти экзамены покажут эффективность вынужденного онлайн-формата образования в Москве.