Более 90% квартир в Москве подключены к широкополосному интернету

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российская столица на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в мире по скорости и доступности подключения к интернету, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Более 90% московских квартир подключены к широкополосному интернету", - сказал Собянин, выступая на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

По его словам, это позволило в период пандемии организовать московским учителям и ученикам полноценный образовательный процесс.

"В результате количество уроков в расписании практически не сократилось. С помощью ресурсов Московской электронной школы (МЭШ) и других образовательных платформ учителя провели 9,8 млн уроков, почти 10 млн, на которых присутствовало абсолютное большинство учащихся", - добавил Собянин.