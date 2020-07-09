Маломобильные граждане смогут работать на парконах ЦОДД на улицах Москвы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы переоборудовал два автоматических комплекса фото- и видеофиксации - теперь на парконах смогут работать маломобильные граждане. На двух автомобилях с ручным управлением есть рычаг, который управляет педалями газ-тормоз без помощи ног, рассказал журналистам в четверг замначальника дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД правительства Москвы Егор Чернов.

"Первым шагом в трудоустройстве в ЦОДД был набор людей в отдел обработки данных Дирекции фото- видеофиксации. Сейчас мы делаем второй шаг - привлекаем маломобильных граждан к специальности "водитель", которая достаточно активная и предполагает хорошее владение автотранспортным средством. В настоящий момент мы оборудовали два автомобиля с ручным управлением с рычагом, который управляет педалями газ-тормоз и позволяет водителю вести автомобиль без помощи ног. При необходимости мы готовы оборудовать дополнительные автомобили, если действительно специальность водителя будет востребована у маломобильных граждан", - подчеркнул Чернов.

Ежедневно на улицы города выезжают порядка 150 автомобилей, которые администрируют правила стоянки и остановки автомобилей на улично-дорожной сети. В круг обязанностей водителя паркона входит выезд на маршрут патрулирования и строгое следование траектории движения согласно маршрутному листу. Водитель сам никаких нарушений не находит, так как комплекс фото- и видеофиксации работает в автоматическом режиме, и все нарушения фиксируются автоматически.

Чернов добавил, что для маломобильных граждан существуют общемедицинские показатели для управления автомобилем. В зависимости от группы инвалидности предполагается разное количество рабочих часов у водителя. "Если у человека есть водительское удостоверение, есть медицинская справка о допуске к управлению автомобилем, то с нашей стороны никаких проблем нет <…> Зарплата водителя паркона чуть больше 50 тыс. рублей", - отметил замначальника.

Cтоличный департамент транспорта активно участвует в программе "Доступная среда". В сервисном центре Московского транспорта работает несколько человек с опорно-двигательными нарушениями на инвалидных колясках. И что важно, они выполняют ту же самую работу, что и не маломобильные граждане, отметил советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Евгений Смирнов.

Автоматические комплексы фото- и видеофиксации (парконы) призваны предупреждать правонарушения в сфере дорожного движения, а также сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушениями ПДД. Парконы обеспечивают круглосуточный контроль за транспортными потоками в Москве и исключают субъективный фактор при оценке нарушений.