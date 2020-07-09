Вольерный комплекс "Дом лани" возобновит работу с 9 июля в Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Дом лани" в Крюковском лесопарке возобновит работу с 9 июля. Там гости вольерного комплекса смогут увидеть ланей европейских и декоративные птиц, сообщили в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В Крюковском лесопарке Зеленограда расположен гостеприимный вольерный комплекс "Дом лани" - одно из самых любимых и посещаемых мест у маленьких и взрослых горожан. С 9 июля он открывает свои двери для посетителей. В вольерном комплексе по гостям соскучилась семья ланей европейских. На днях экспозиция "Дома лани" на теплый сезон снова пополнилась декоративными птицами - фазанами, курами, цесарками, индейками, индоутками и кроликами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с собой посетители могут взять полезное угощение, например, свежие овощи, яблоки и оставить его при входе в специально отведенном контейнере. Сотрудники вольерного комплекса угощают гостинцами животных в строго определенное время.

"На территории "Дома лани" также планируется возобновить работу летних экологических кружков. Информация о начале работы кружков дополнительно будет размещена на сайте Мосприроды и на информационном стенде около вольерного комплекса. Все занятия бесплатные. Обязательная предварительная запись по тел. 8-499-735-55-56, с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил число участников в группе не должно превышать пяти человек", - говорится в сообщении.

При посещении необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. Вход бесплатный.