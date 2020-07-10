Интерактивный онлайн-диктант проведут в Москве к 115-летию со дня рождения Льва Кассиля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Городской методический центр Москвы 10 июля проведет в онлайн-формате интерактивный диктант к 115-летию со дня рождения писателя Льва Кассиля. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"К юбилею писателя Льва Кассиля специалисты городского методического центра подготовили интерактивный диктант, который пройдет на официальном сайте учреждения. Это фрагмент книги "Вслух про себя. Попытка автобиографии", в которой Кассиль рассказывает про свою жизнь, про свои книги, про своих читателей. В тексте диктанта примерно 200 слов. В представленный отрывок произведения участникам необходимо расставить отсутствующие знаки препинания и вписать недостающие буквы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, система автоматически проверит тестирование и горожане увидят свой результат на экране.

10 июля исполняется 115 лет со дня рождения писателя и журналиста Льва Абрамовича Кассиля. Он был автором множества ярких публицистических выступлений, статей по вопросам искусства, кроме того, он вел большую работу по развитию детской литературы в стране.