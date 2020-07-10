Благоустройство территорий возле четырех станций МЦД проведут до конца года

МОСКВА, 10 июля./ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы до конца года благоустроят территорию возле четырех станций МЦД в Москве. Работы пройдут возле станций Печатники, Курьяново и Щукинская, а также около платформы Славянский бульвар, говорится в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

Общая площадь благоустройства составит 12,5 га, начало работ намечено на август. "Сейчас дорога к новым станциям МЦД не очень удобная - плохие тротуары, недостаточное освещение, - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. - В ходе благоустройства тротуары приведут в порядок, их общая площадь составит 15 тыс. кв. м, а также заменят асфальт на проезжей части".

Кроме того, рядом с платформами организуют парковки с удобными заездами и выездами. Бдет установлено порядка 280 фонарей с энергосберегающими лампами и 14 остановочных павильонов для пассажиров транспорта. Там можно будет зарядить мобильные устройства и укрыться от непогоды.