Более 500 тыс. заявок выполнили соцработники Москвы за время самоизоляции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Социальные работники выполнили во время режима самоизоляции более 500 тыс. заявок от москвичей, которые поступали на горячую линию Комплекса социального развития, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

С начала введения режима повышенной готовности по указу мэра Москвы Сергея Собянина социальные службы должны были оказывать услуги людям из группы риска. К ним относятся горожане старше 65 лет и москвичи с хроническими заболеваниями, которые находились в самоизоляции.

"В период пандемии социальные работники объединили усилия с волонтерами. Они смогли обеспечить всем необходимым более 1,8 млн москвичей, находящихся в самоизоляции. 100% заявок, поступивших на горячую линию, выполнены - это более 500 тыс. обращений. Социальные помощники не просто оказывали соцподдержку жителям - они смогли найти индивидуальный подход к каждому", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В период самоизоляции около 10 тыс. социальных помощников и 1,5 тыс. волонтеров доставляли продукты, лекарства, технические средства реабилитации и помогали в оформлении социальных электронных сертификатов на продукты.

Чаще всего позвонившим на горячую линию требовалась помощь с доставкой продуктов и лекарств: за время пандемии соцработниками выполнено более 133,6 тыс. заявок на доставку продуктов и более 203 тыс. - на доставку лекарств. Наибольшее количество заявок поступило из ВАО - более 72 тыс., ЮАО - более 70 тыс. и САО - более 66 тыс. Благодаря слаженной работе сотрудников выполнить заявки удавалось в большинстве случаев в день обращения.