Медицинская карта для москвичей стала доступна в мобильном приложении

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В Москве медицинская карта в формате онлайн стала доступна в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо", говорится на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

Жители города смогут ознакомиться с протоколами осмотров с 2017 года, результатами исследований в лабораториях с 2019 года, результатами МРТ, КТ, флюорографии и иных инструментальных исследований с 2020 года, выписками из стационаров с 2019 года, а также с данными прививочной карты ребенка. Пользователи приложения смогут скачать и отправить документы по электронной почте или посредством мессенджеров.

"Для удобства горожан мы также предусмотрели возможность автоматической загрузки данных с гаджетов, - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. - Для этого нужно просто скачать приложение "ЕМИАС Коннект", которое будет передавать показатели здоровья в электронную медкарту со смартфона". По ее словам, врачу для того, чтобы поставить диагноз, нужны различные показатели здоровья пациента: данные о температуре тела, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови, артериальном давлении. Москвичи могут внести в электронную медкарту, и они всегда будут под рукой. Для этого в ЭМК (как в мобильном приложении, так и на mos.ru) появился раздел "Дневник здоровья".

Сервис разработан департаментом информационных технологий, департаментом здравоохранения и комитетом государственных услуг Москвы.