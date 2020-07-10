Школьникам Москвы расскажут об экопрофессиях и дизайне в рамках "Гида по выбору карьеры"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Второй цикл бесплатных вебинаров для школьников Москвы, который пройдет 11 июля в рамках фестиваля "Гид по выбору карьеры", будет включать в себя лекции по специальностям в области охраны окружающей среды, промышленному и 3D-дизайну, а также маркетингу. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэрии Москвы.

"В рамках второго цикла вебинаров можно будет послушать о работе экопродюсеров, сити-фермеров или экспертов в области геоинформатики. Все эти специализации будут востребованы в ближайшие десятилетия. Слушатели узнают об особенностях профессий, способах освоить их, а также изучат тенденции развития перспективных отраслей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

В рамках фестиваля также пройдут вебинары по маркетингу - эффективным методам продвижения товара, 3D-дизайну, по генетике - о расшифровке геномов, генетическом редактировании и современных биотехнологиях, по промышленному дизайну, а также геоинформатике - на нем расскажут о классификации современных летательных аппаратов и систем фотографирования.

Онлайн-фестиваль "Гид по выбору карьеры" начался 19 июня. Фестиваль организован центром развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Специалисты центра оказывают помощь в выявлении склонностей к профессиям и карьерном планировании. Проект курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.