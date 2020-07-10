Парк "Остров Мечты" в Москве возобновит работу с 18 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Парк "Остров Мечты" в Москве вновь откроется для посетителей с 18 июля. По решению администрации на большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест будет снижено вдвое, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе учреждения.

"Первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров Мечты" вновь откроет свои двери для посетителей 18 июля 2020 года после профилактического закрытия. На его территории будут действовать максимальные меры защиты гостей. Мы внимательно изучили мировую практику тематических парков в области безопасного возобновления работы и внедрили наиболее эффективные нормы. Поэтому мы не только установили дезинфекторы, разработали новые схемы рассадки и разметку для навигации, но и решили отказаться от части активностей, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Временно не будем проводить парад героев и сессии Meet&greet, а также пока не будет работать детская площадка в тематической зоне "Деревня Смурфиков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, когда ограничительные меры будут полностью сняты в Москве, все заработают в обычном режиме. В преддверии открытия парка специалисты провели полную дезинфекцию и тщательную оценку всего крытого пространства, чтобы исключить риск возможного заражения посетителей. При входах в здание, у аттракционов, в тематических магазинах, кафе, ресторанах и уборных установили порядка 200 навесных и напольных дезинфекторов, а также дозаторов для антисептика.

"Для безопасной навигации при покупке билетов, посещении аттракционов и шоу тематического парка "Острова Мечты" появилась удобная информационная разметка: более 600 наклеек и указателей подскажут гостям парка, где остановиться для соблюдения социальной дистанции. На большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест будет снижено вдвое, а на шоу-программах вводится безопасная схема рассадки. В кафе и ресторанах также будет сокращено количество посадочных мест", - говорится в сообщении.